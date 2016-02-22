ماذا قال عمرو يوسف عن اتهامه بالتحرش الجنسي؟

كشف الفنان عمرو يوسف عن رفضه الزواج من فتاة أقامت علاقة جنسية مع شخص آخر، قائلاً إنّ الأولى أن ترتبط بالشخص الذي أقامت العلاقة معه.

وأضاف عمرو في إطلالة تلفزيونية له أنه في هذا الأمر تحديداً رجل شرقي وقال ممازحاً "لي الشرف أن أكون متخلفاً".

وعن اتهامه بدعوى التحرّش الجنسي خلال مشاركته في إعلان لشركة عقاريّة، قال عمرو إنّ ما يقال في هذا الشأن "عبط"، وأكمل قائلاً "الناس اللي اتهمتني بالترويج للتحرّش، كانوا فاكرين أن في كذا بنت في الإعلان، ولأن هما أغبياء ومبيركزوش، وبيطلقوا الكلمات كالرصاص، الحقيقة أنها كانت بنت واحدة، واللي مش مصدق يرجع للإنترنت".