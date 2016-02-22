بالصور : هذه اخر اطلالات رندة مرعلشي قبل وفاتها والعرض في رمضان

باتت شركة الرجا جاهزة لعرض برنامجها الجديد " فرصة سعيدة" بعد انتهاء عمليات تصويره بكاميرا المخرج رضوان قنطار الواعد بدوره برؤية برنامج غير مسبوق على صعيد الفكاهة والترفيه والمواقف الطريفة.

وسيشهد البرنامج لدى عرضه الظهور الأخير للنجمة الراحلة رندة مرعشلي التي شاركت فيه كمقدمة له قبل ان تفارق الحياة خريف العام الفائت.

المخرج رضوان قنطار، وفي تصريحات خاصة أكد أن البرنامج سيقدم كل ما هو جديد على صعيد هذه النوعية من البرامج المعتمدة على مواقف.

وقال:" سنستضيف في – فرصة سعيدة- نجوما من الصف الأول في الوسط الفني السوري وستكون المادة لتي سنقدمها مختلفة وفيها كل ما هو جديد".

وأضاف:" ستكون الابتسامة هي العنوان للبرنامج.. لكن لن يكون هناك تكرار لما تم تقديمه في برامج الكاميرا الخفية سابقا".

وشكر قنطار الجهة المنتجة وفريق العمل على حسن التعاون حتى وصل البرنامج إلى مرحلة العرض.

وحول كون النجمة الراحلة رندة مرعشلي ستظهر لآخر مرة في البرنامج، أكد أنه سعيد جدا لهذا الأمر، وتمنى لو أن الله مدّ في عمرها لتشاهد عطاءها في فرصة سعيدة.

ويعتبر فرصة سعيدة من البرامج الهامة لشركة الرجا للإنتاج الفني والتي ستطلق مسلسلات درامية بدءا من الموسم الجديد بالتوازي مع إنتاجها للبرامج.