كيف علّقت منة فضالي على ظهور براءتها من تهمة التعدّي على صحافية؟

حصلت الممثلة الشابة منة فضالي على حكم بالبراءة من تهمة التعدّي على صحافية، أثناء تقديمها واجب العزاء في الحفل التأبيني لوالدة الفنان رياض الخولي.

وقالت منة على صفحتها الشخصية على فيس بوك: "بِسْم الله الرحمن الرحيم ويمكرون والله خير الماكرين الحمد لله الحمد لله براءة من الله ورسوله الحمد لله أمس حصلت على حكم البراءة في الدعوى الكيدية المقامة ضدي ممن تدعى نفيسة عبد الفتاح عبداللطيف محمد وشهرتها هناء عبد الفتاح، في جنحة ضرب عمد رقم 12381 جنح أول أكتوبر جلسة 20/2/2016 وبعد أن قدم الدفاع عني مذكرة تبين كيدية الاتهام وتلفيقه وبعد أن أكتفي القاضي بمذكرة الدفاع المقدمة إستبعد سماع شهادة الشهود من الطرفين وأصدر حكمه العادل في الدعوة المنظورة بالبراءة وهو حكم من الله".

وأضافت: "وأثناء خروجي من الجلسة وعلى سلم المحكمة قامت المدعيه وإشتركت معها إحدي الشاهدات والتي تدعى نادية صالح تعمل صحفية في جريدة الغد مع أخرى بالتعدي عليا بالسب والقذف العلني أمام جميع الناس بصوت مرتفع قولا وفعلا وبالإشارة الأمر الذي أصابني بالذعر والشعور بالإهانة وخدش حيائي الأمر الذي حدا بي الإسراع إلى قسم شرطة أكتوبر تان لتحرير محضر بوقعة السب وإثبات الحالة واتخاذ اللازم لذلك قانونا."

وتابعت: "والحمد لله على كل شيء ولله الأمر من قبل ومن بعد وللعلم أنا حضر معايا شهود ناس محترمين فنانة معروفة ومدير حسابات بمحافظة القاهرة إلى جانب والدتي التي تعدو عليها قولا وفعلا وأيضا المحامي الخاص بي ولمن يكن معي بلطجية كما زعمت وادعت المدعية".

وكانت صحافية قد أقامت دعوى قضائية ضدّ الممثلة منة فضالي، تتهمها فيها بالتعدي عليها، أثناء تقديمها العزاء للمثل رياض الخولي بوفاة والدته؛ وذلك بعد إبداء الصحافية رغبتها في إجراء حديث، اعتبرته منة ـ طبقاً لتصريحات سابقة لها ـ غير مناسب في المناسبات الحزينة.