دموع جينيفر أنيستون في اجتماع نجوم أصدقاء

مسحت جينيفر أنيستون Jennifer Aniston دموعها يوم البارحة الأحد أثناء حفل تكريم متلفز للمخرج التلفزيوني الأسطوري جيمس باروز James Burrows.

وانضمت الممثلة البالغة من العمر 47 عاماً إلى أصدقائها وزملائها في مسلسل أصدقاء Friends ، الذين اجتمعوا للاحتفال بتاريخ المخرج المهني، البالغ من العمر 75 عاماً، ضمن حلقة خاصّة متلفزة لمدة ساعتين، كانت تحية له على قناة NBC.

توّلت أنيستون Aniston كلمات التكريم على المسرح جنباً إلى جنب مع أفراد المسلسل النجوم المشاركين، وهم: كورتني كوكس Courteney Cox، وليزا كودرو Lisa Kudrow ، وديفيد شويمر David Schwimmer، ومات لوبلان Matt LeBlanc. أمّا ماثيو بيري Matthew Perry فلم يتمكّن من الحضور، بسبب انشغاله بعمل فني، في لندن، على الرغم من إطلاله في الحلقة عبر كلمة، ضمن مقطع فيديو مسجّل.

وقالت Jennifer ، التي لعبت دور راشيل غرين Rachel Green، في سياق الحلقة:

" نحن نفعل أيّ شيء للمخرج جيم بوروز Jim Burrows لأنه أعطانا حقاً فرصة العمر".

وأضافت: "لقد اختبرنا معاً الصداقة، العائلة ، الحسرة، الأطفال، كل شيء، جنباً إلى جنب. وكان لدينا أيضاً تجربة رائعة مع محبة الناس" .

انهمرت دموع النجمة أيضاً وأيضاً، عند اعتلاء المخرج المكرّم المسرح لإلقاء كلمته، التي شكر فيها الحاضرين ومقدّم الحلقة آندي كوهن Andy Cohen ، بعد أن جمع التكريم، إضافة الى نجوم المسلسل الأشهر، أكثر من 40 نجماً في مجالات فنية مختلفة، عاصروا بوروز Burrows في عدّة مسلسلات قام بإخراجها.

الجدير بالذكر أنه لم يجتمع نجوم مسلسل أصدقاء Friends مع بعضهم البعض، ولو لمرة واحدة، بعد انتهاء عرضه.

وكانت كورتني كوكس Courteney Cox قد صرّحت في العام الفائت، في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، بأنها فشلت في جمع زملائها الخمسة على العشاء، على الرغم من المحاولات الكثيرة، التي دامت 10 سنوات.

بدأ عرض الحلقة الأولى من المسلسل التلفزيوني Friends في عام 1994 وصولاً حتى عام 2004، وتميّز بمواقف حياتية مختلفة، لا تخلو من الفكاهة، تحدث بين 6 أصدقاء في العشرينات من أعمارهم، ويقطنون المنزل نفسه.

وكان المسلسل من أكثر المسلسلات مشاهدة على قناة NBC، وجاء ضمن قائمة أفضل المسلسلات التلفزيونية مشاهدة في التاريخ.