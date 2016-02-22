رامي صبري يحتفل بإطلاق ألبومه ويكشف سراً عن أصالة وزوجته

احتفل المطرب رامي صبري بإطلاق ألبومه الجديد "أجمل ليالي عمري"، الذي تنتجه شركة "مزيكا" المملوكة من المنتج محسن جابر.

حضر الحفل الفنانة أصالة نصري وزوجها طارق العريان، وهما صديقان لرامي صبري منذ سنوات.

وكان طارق قد سبق وأنتج أولى البومات رامي، قبل أن تمرّ علاقتهما في فترة من القطيعة بين أصالة ورامي لخلافات شخصية، ثم عادت منذ شهور إلى سابق عهدها.

وكشف رامي أثناء الحفل عن أنّ أصالة هي التى عرفته إلى زوجته التي حضرت الحفل وكانت داعمة له.

شارك في الحفل أيضاً أصدقاء رامي المقربون، مثل: حسن الرداد وماجد المصري وكارمن سليمان وسارة سلامة والإعلامية مفيدة شيحه ومي كساب، التي نفت بشكل عملي الأخبار التي انتشرت بشأن حملها، إذ ظهرت بملابس ضيّقة.