أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رامي صبري يحتفل بإطلاق ألبومه ويكشف سراً عن أصالة وزوجته

Google+ Print

الإثنين 22-02-2016 15:57

احتفل المطرب رامي صبري بإطلاق ألبومه الجديد "أجمل ليالي عمري"، الذي تنتجه شركة "مزيكا" المملوكة من المنتج محسن جابر.
حضر الحفل الفنانة أصالة نصري وزوجها طارق العريان، وهما صديقان لرامي صبري منذ سنوات.
وكان طارق قد سبق وأنتج أولى البومات رامي، قبل أن تمرّ علاقتهما في فترة من القطيعة بين أصالة ورامي لخلافات شخصية، ثم عادت منذ شهور إلى سابق عهدها.
وكشف رامي أثناء الحفل عن أنّ أصالة هي التى عرفته إلى زوجته التي حضرت الحفل وكانت داعمة له.
شارك في الحفل أيضاً أصدقاء رامي المقربون، مثل: حسن الرداد وماجد المصري وكارمن سليمان وسارة سلامة والإعلامية مفيدة شيحه ومي كساب، التي نفت بشكل عملي الأخبار التي انتشرت بشأن حملها، إذ ظهرت بملابس ضيّقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي