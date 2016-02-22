إعلان خطوبة كايلي مينوغ عبر ديلي تلجراف

أعلن كلّ من كايلي مينوغ Kylie Minogue وصديقها جوشوا ساسي Joshua Sasse ، خطوبتهما، بعد أسابيع من التكهنات، بواسطة إعلان وضعاه في قسم الزواج، في صحيفة ديلي تلجراف Daily Telegraph، يوم السبت.

وجاء في الإعلان ما يلي: "السيد ج.س. فون ساسي J.S. von Sasse والآنسة ك. أ. مينوغ K.A. Minogue.

أعلنت الخطوبة بين جوشوا، ابن الراحل دومينيك ساسي Dominic Sasse وماري هيلي ماكولي Mary Heale Macauley من هرفوردشير، وكايليKylie ، الابنة الصغرى لعائلة رونالد وكارول Ronald و Carol مينوغ Minogueمن ملبورن، أستراليا".

ويخطط الثنائي المؤلف من كايلي مينوغ البالغة من العمر 47 عاماً، و جوشوا البالغ من العمر 28 عاماً، والذي يصغرها بـ 19 عاماً، للزواج حقاً.

وقد اختار الثنائي إعلان خطوبتهما على هذا الشكل، بسبب الروابط العائلية مع صحيفة التلجراف، إذ قام جدّ جوشوا Joshua الأكبر وليام بيري William Berry بشراء الصحيفة في عام 1927. وكان يمتلك أيضاً صحيفة صنداي تايمز، إلى جانب العديد من وكالات الأنباء الأخرى.

وتباهت مينوغ Minogue بخاتم خطوبتها الماسيّ، الذي ظهر بوضوح في يديها، أثناء حضورها مع حبيبها الحفل الذي أقيم بعد حفل توزيع جوائز NME يوم الأربعاء الفائت.

التقى كايلي وجوشوا لأول مرة أثناء تصوير Galavant في ايلول/سبتمبر الفائت.

ولم تشدّد المغنية على الرومانسية في حياتها لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، حين قالت لصحيفة دايلي ميل:

"لديّ حبّ في حياتي، وهو مجرّد أمر جميل. أنا أعيش على سحابة 9 معظم الأوقات مع السيد جوشوا ساسي Joshua Sasse ".

أما بالنسبة إلى فرق العمر، فقالت المغنية لموقع The Project :" إن 19 عاماً ليست إلا مجرّد رقم، عندما يتعلق الأمر بالحبّ. المهم هو التوافق بين اثنين".

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