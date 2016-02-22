الأسباب الحقيقيّة لانسحاب نورغول يشلشاي من المسلسل التركي "حطام"

فاجأت النجمة التركية نورغول يشلشاي جمهورها وزملاءها بقرار انسحابها من الموسم الثاني من مسلسلها الإجتماعي الرومانسي "حطام"، الذي يتصدّر أسبوعياً نسبة المشاهدة.

وقد انتهى دورها في المسلسل الذي يجمعها بالنجم أركان بيتككايا عند الحلقة 52.

ورغم تصريحها السابق بأنّها تشعر بأن دورها أخذ أبعاده الدرامية بما فيه الكفاية، إلا أن أحداً لم يقتنع بأن هذا هو السبب الوحيد لانسحابها.

فما هي إذاً أسباب انسحابها الحقيقية من "حطام" الذي تأثر كثيراً بإنهاء دورها المفاجىء، وأحدث إرباكاً في خطط الجهة المنتجة، وبكتابه الذين عدلوا النص والأحداث لإنهاء شخصيتها بوقت غير متوقع ولا مكتوب أصلاً.

وولد انسحابها إحتمال جديد بتأثر "حطام" سلباً في الرايتنغ الأسبوعي، إن لم يتم معالجة ذلك بأحداث وشخصيات جديدة وقوية.

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وكثرت التساؤلات حول قرارها المفاجىء قبل أن تخرج عن صمتها وتكشف أسرار قرارها الصائب من وجهة نظرها.

فقد قالت نورغول في تصريح لها "لقد استمتعت للغاية بالعمل مع فريق قوي وناجح في (حطام)، وكانت أجواء المحبة والتفاهم السائدة بيننا جميعاً أحد أهم أسباب نجاحه، لكن بعد مضي فترة طويلة على شخصيتي أحببت تطويرها فقدمت بعض الإقتراحات التي لم تقبل من القائمين عليه، وبعدئذ شعرت بالإكتفاء فقررت الخروج من المسلسل للمشاركة في مسلسل درامي جديد ما زال في مرحلة الدراسة والقراءة".

وتابعت "أريد الآن الإستمتاع بإجازة سعيدة، وأريد الراحة والإسترخاء قليلاُ قبل المباشرة بتصوير مسلسلي الجديد الذي لم أعرف بعد الكثير من التفاصيل عنه" .

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مشروع خيري جديد

وسرّب المقربون من نورغول يشلشاي التي تحب تقديم الأعمال الخيرية بصمت عكس بعض زملائها، أنها تحضّر لحملة إنسانية لمساندة الأطفال الذين يحتاجون لحماية، حيث تساعد في تنظيم مشروع خيري لتسويق أزياء ترصد عائداتها المالية لصالح جمعيات خيرية ترعى هؤلاء الأطفال.

وستنطلق الحملة بعنوان (ملائكة عيونهم كبيرة) ، وعن مشروعها هذا قالت "يجب أن نحرص على أن نترك مستقبلاً أفضل لأطفالنا، فأنا أم وأدرك جيداً حساسية وأهمية سلامة أطفالنا، وضرورة أن ينمو الأطفال بحب وأمن وسلام بعيداً عن الشر والمشاكل والكوارث في عالم جيد وآمن ومستقر.".

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