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حسين ياسين لـ في الجول: عودة صلاح تثبت تطور شخصيته

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حسين ياسين لـ في الجول: عودة صلاح تثبت تطور شخصيته حسين ياسين لـ في الجول: عودة صلاح تثبت تطور شخصيته

أعلن عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي عن قائمة مباراة المصري الثلاثاء المؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق البورسعيدي في استاد برج العرب، وسيستعيد لاعب وسطه حسام عاشور الذي غاب عن مواجهتي طلائع الجيش وغزل المحلة.

وخرج المهاجم الغاني جون أنطوي من القائمة التي شهدت أيضا ابتعاد عماد متعب وباسم علي ووليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد حمدي بسبب الإصابة.

كما خرج منها المدافع محمد نجيب.

وجائت القائمة على النحو التالي.

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض - أحمد ربيع الشيخ.

الدفاع: سعد سمير - أحمد حجازي - رامي ربيعة - حسين السيد - أحمد فتحي - محمد هاني - صبري رحيل.

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عمرو السولية - صالح جمعة - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - أحمد الشيخ - عبد الله السعيد.

الهجوم: ماليك إيفونا - عمرو جمال

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