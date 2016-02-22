مؤتمر المصرية للقلب يعرض عملية تغيير صمام الأورطى بدون جراحة بفريق مصرى 100%

عرض مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، عملية جراحية حديثة ومتطورة لتغيير الصمام الأورطى بالقسطرة ودون جراحة، تعرف باسم تافى TAVI.

وأجريت هذه العملية داخل مستشفى كوبرى القبة للقوات المسلحة، وأشرف عليها فريق طبى مصرى ١٠٠٪‏ بقيادة الدكتور خالد شكرى، مدير مستشفى القلب التخصصى بالقوات المسلحة وأستاذ القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد شكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بعد إجراء العملية إلى أنها استغرقت حوالى ٥٠ دقيقة، لافتًا أنه أجرى عملية مماثلة أخرى يوم أمس الأحد بمعاونة فريق طبى مصرى بالكامل، بعد أن كانت تتم فى الماضى بمساعدة خبراء أجانب.

>



>