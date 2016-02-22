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لأول مرة.. لاعب تركي يطرد «الحكم» تعبيرًا عن غضبه

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لأول مرة.. لاعب تركي يطرد «الحكم» تعبيرًا عن غضبه لأول مرة.. لاعب تركي يطرد «الحكم» تعبيرًا عن غضبه

لاعب يطرد الحكم من المباراة

طُرِد صالح دورسون لاعب نادي طرابزون سبور بعدما أشهر البطاقة الحمراء للحكم خلال مباراة في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم انتهت بهزيمة فريقه (2-1) أمام جلطة سراي أمس.

جاءت الواقعة في الدقيقة 86 عندما أخرج حكم المباراة دينيز بيتنل البطاقة الحمراء المباشرة للاعب طرابزون لويس كافاندا بسبب ارتكابه مخالفة داخل منطقة الجزاء.
> وأحاط لاعبو طرابزون بالحكم للاحتجاج على القرار ثم انتزع دورسون البطاقة الحمراء من يد الحكم وأشهرها بوجهه ليطرده الحكم من المباراة ويتقلص عدد لاعبي فريقه إلى 7 لاعبين.

وكان إبراهيم حاج عثمان أوغلو رئيس طرابزون عوقب بالإيقاف لمدة 280 يوما في نوفمبر الماضي بسبب احتجازه حكما داخل إحدى غرف النادي لعدم احتسابه ركلة جزاء لفريقه في إحدى المباريات.

ويحتل جلطة سراي بعد هذا الفوز المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة بعد مرور 22 جولة فيما يحتل طرابزون سبور المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

وقال صالح دورسون في لقاء صحفي عقب المباراة ” كنّا في مواجهة 12 لاعب، لذلك قررت طرد الحكم لعلنا نواجه 11 رجل”.

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