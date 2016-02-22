ريال مدريد: 1000 مليون يورو لمن يريد ضم «رونالدو»

قالت وسائل الاعلام الاسبانية، أن رئيس ريال مديد فلورنتينو بيريز حدد مبلغا ضخما للتخلي عن الدولي البرتغالي نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات اذاعية نشرتها صحيفة “ماركا” الاسبانية الخميس ، قال بيريز أنه لا يمكنه تخيل وضع ريال مدريد دون وجودالدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واضاف بيريز لاذاعة كادينا كوبي الاسبانية : ” كريستيانو سيستمر معنا في المستقبل، لكن لا يمكننا ان نضمن أي شيء في هذه الحياة، لا يمكننا تخيل ريال مدريد بدون رونالدو في الوقت الحالي، انه افضل لاعب في العالم”.

وعلق بيريز على اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم صاروخ ماديرا، قائلا: “اذا كنت تريد الحصول على رونالدو فإن الامر لا يبدو معقدا، عليك دفع 1000 مليون يورو للحصول على خدماته”.

وتجدر الاشارة أن كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم 3 مرات، انضم إلى ريال مدريد الاسباني صيف العام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي مقابل 94 مليون يورو.