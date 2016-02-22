أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ريال مدريد: 1000 مليون يورو لمن يريد ضم «رونالدو»

Google+ Print
ريال مدريد: 1000 مليون يورو لمن يريد ضم «رونالدو» ريال مدريد: 1000 مليون يورو لمن يريد ضم «رونالدو»

كريستيانو رونالدو

قالت وسائل الاعلام الاسبانية، أن رئيس ريال مديد فلورنتينو بيريز حدد مبلغا ضخما للتخلي عن الدولي البرتغالي  نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات اذاعية نشرتها صحيفة “ماركا” الاسبانية الخميس ، قال بيريز أنه لا يمكنه تخيل وضع ريال مدريد دون وجودالدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واضاف بيريز لاذاعة كادينا كوبي الاسبانية : ” كريستيانو سيستمر معنا في المستقبل، لكن لا يمكننا ان نضمن أي شيء في هذه الحياة، لا يمكننا تخيل ريال مدريد بدون رونالدو في الوقت الحالي، انه افضل لاعب في العالم”.

وعلق بيريز على اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم صاروخ ماديرا، قائلا: “اذا كنت تريد الحصول على رونالدو فإن الامر لا يبدو معقدا، عليك دفع 1000 مليون يورو للحصول على خدماته”.

وتجدر الاشارة أن كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم 3 مرات، انضم إلى ريال مدريد الاسباني صيف العام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي مقابل 94 مليون يورو.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا