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موسكو وواشنطن تتفقان على بدء وقف إطلاق النار بسوريا 27 فبراير

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موسكو وواشنطن تتفقان على بدء وقف إطلاق النار بسوريا 27 فبراير موسكو وواشنطن تتفقان على بدء وقف إطلاق النار بسوريا 27 فبراير
قال مصدران دبلوماسيان غربيان اليوم الاثنين أن مسودة خطة روسية أمريكية تدعو لوقف الاقتتال فى سوريا اعتبارا من 27 فبراير وتستثنى تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة من ذلك.

وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما تقريرا لتلفزيون الجزيرة ذكر أيضا أن المسودة تدعو الأطراف السورية للموافقة على وقف الاقتتال بحلول ظهر يوم 26 فبراير.وقال أحد المصدرين أن هذا التوقيت دقيق فى حين لم يتمكن الثانى من تأكيد ذلك.
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