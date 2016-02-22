مقتل 20 داعشياً بينهم والى الأنبار فى قصف جوى غرب العراق

> قتل أكثر من 20 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ما يسمى بوالى الأنبار، بقصف جوى للقوات العراقية فى هيت والرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الدفاع العراقية قولها فى بيان إن القوات الجوية استهدفت بدقة متناهية مزرعة غرب قضاء (هيت) المملوكة للإرهابى خالد السعدون والتى يتواجد فيها والى الأنبار الإرهابى وهيب البو عابرٍ ومساعده محمد طليب مع أكثر من 20 مسلحا من جنسيات عربية متعددة، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة.. لافتة إلى أن العملية أسفرت عن قتل جميع الإرهابيين المجتمعين فى الموقع.

وأضاف البيان أنه تم أيضا ضرب وكر لاجتماع قادة (داعش) الإرهابيين وقع فى حى الميثاق فى قضاء الرطبة، وأسفر عن تدمير عشرة عجلات وتم قتل جميع المتواجدين فى الوكر من مسلحين جنسياتهم مختلفة.

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