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توفيق عكاشة يدخل قاعة النواب.. وعلى عبد العال يعيد طرده: "ما يدخلش تانى"

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توفيق عكاشة يدخل قاعة النواب.. وعلى عبد العال يعيد طرده: "ما يدخلش تانى" توفيق عكاشة يدخل قاعة النواب.. وعلى عبد العال يعيد طرده: "ما يدخلش تانى"
رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دخول النائب توفيق عكاشة إلى قاعة مجلس النواب، وذلك بعد دخوله القاعة، موضحاً "صوتنا على إخراجه من القاعة، وما يدخلش القاعة تانى"، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وكانت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، شهدت حالة من الجدل والسخونة والنقاش المحتدم بين الإعلامى توفيق عكاشة، عضو المجلس عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وهو الموقف الذى تطور سريعًا وبشكل درامى ليشهد شدًّا وجذبًا وتجاوزات، وصولاً إلى طرد مالك قناة الفراعين وهتاف النواب ضدّه، وقول النائب لرئيس المجلس: "انت جيت هنا غلط".

فما كان من "عبد العال" إلا أن هدّده بالطرد من الجلسة، ومع استمرار حالة التوتر والحدّة من جانب النائب، طرح رئيس المجلس أمر طرده على النواب للتصويت عليه، ليصوت الأعضاء الحضور بالجلسة على طرد زميلهم، والذى قال لرئيس المجلس خلال خروجه من القاعة: "انت جيت هنا غلط"، بينما ردّ أعضاء المجلس على الموقف بالهتاف ضد توفيق عكاشة: "برّه برّه"؟.


>- مجلس النواب يحيل توفيق عكاشة للتحقيق بعد تجاوزه لفظا ضد صحفى اليوم السابع

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