بالفيديو ..فكرة مبدعة لتحويل عبوات المشروبات الغازية الفارغة الى شواية.

البيت هو مملكة المرأة التي تتربع على عرشها والتي تسعى دائما ً في البحث عن أساليب وأفكار بسيطة توفر عليها الوقت والجهد ، بالإضافة الى التوفير المادي في ظل الحياة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم ويعاني منها الكثير ، وكذلك الرجل الذي تضطره الظروف الاجتماعية ،أو ظروف العمل ، أو السفر الى الاعتماد على نفسه في اعداد الطعام بنفسه في البيت ، أو بمكان العمل، ولعل شوي الطعام هو الحل الأسهل للجميع لتوفير الوقت والجهد وكذلك الحصول على الأكل الصحي.

وغالباَ ما نستخدم الشواية لشوي اللحوم التي تعتبر من الأغذية الهامة والمفيدة للجسم ، لانها تعد مصدراً هاماً للبروتين الذي له الدور الأساسي في بناء أنسجة الجسم ، كما أنها تحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد على تكوين الدم واصلاح الأنسجةالتالفة بجسم الانسان.

والجدير بالذكر أنه كلما كانت نسبة الدهون باللحم أخف كلما كان صحي أكثر ، وقد تكون طريقة شوي الطعام هى الطريقة الأمثل وذلك للتخلص من الدهون الزائدة باللحوم بعكس المقليات التي تطهى بالزيوت المهدرجة وتمثل خطورة على صحة الانسان

فاللحوم المشوية أخف على المعدة وأسرع في الهضم من اللحوم المسلوقة ، كما أن اللحوم البيضاء مثل لحم الدجاج والرومي أخف ضرراً على الجسم بسبب احتوائها على نسبة قليلة من الدهون.

وينصح بضرورة اختيار اللحوم قليلة الدسم وتقطيعها لشرائح رفيعة لقليل عملية الشوي

وبعد ان تحدثنا على الشواء وفوائده بقى لنا ان نتحدث عن أداة الشوي التي قد يمثل الحصول عليها مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الناس وخصوصاً مع ارتفاع اسعارها لذلك نقدم لكم طريقة مبتكرة لعمل شواية باستخدام عبوات المشروبات الغازية الفارغة من خلال الفيديو التالي.

شبكةعيونالإخبارية

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