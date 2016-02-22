مصرع طفلة شنقا بحبل كانت تستخدمه كأرجوحة أثناء لهوها بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها، شنقًا بحبل، كانت تستخدمه كأرجوحة أعلى سطح منزلها ولم يتهم والدها أحد فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوفاة الطفلة "أسماء ع إ" 11 سنة بمنزلها بناحية ترسا مركز سنورس نتيجة التفاف حبل حول رقبتها أثناء اللعب على أرجوحة على سطح المنزل، ولم يتهم والدها أحدا بالتسبب فى وفاتها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1404 إدارى مركز شرطة سنورس، وجار العرض على النيابة العامة.