إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

يشهد محيط دار مناسبات عمر مكرم وميدان التحرير إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الشرطة، استعدادًا لإقامة عزاء الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بدار مناسبات مسجد عمر مكرم. كما تشهد الشوارع المحيطة بالمسجد قيام عمال النظافة التابعين لمحافظة القاهرة بتنظيف الشوارع.

وكان "اليوم السابع" علم أن وفدا من مكتب رعاية المصالح الإيرانية سوف يشارك مساء اليوم، الاثنين فى مراسم عزاء هيكل لتقديم التعازى، وسوف يترأس الوفد مدير البعثة الإيرانية بالقاهرة محمد محموديان وأعضاء المكتب.

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم