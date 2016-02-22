ننشر صورة الطلب المقدم من نواب بالمجلس لرئيس البرلمان ضد عمرو أديب

ينشر "اليوم السابع" صورة من توقيعات النواب، على الطلب المقدم للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، اليوم الإثنين، ضد الإعلامى عمرو أديب، مشيرين إلى أنه أهان الشعب المصرى والشخصيات العامة، فى أحد حلقات برنامجه، مطالبين بإستدعاء رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس المنطقة الحرة، لتقديم اعتذار للشعب المصرى.

وكان أبرز الموقعين النواب: مرتضى منصور، وعلاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، و توفيق عكاشة، وأسامة شرشر.

مرتضى منصور: حصلت على توقيعات 250 نائبا ضد عمرو أديب