فاروق جعفر لـ في الجول: كيف أقبل بالصلح بعد سب والدتي

يرفض فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أي محاولات للصلح مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

ودخل فاروق جعفر في مناوشات إعلامية مع مرتضى منصور رئيس الزمالك في الأيام الأخيرة.

وزعمت تقارير صحفية أن عددا من نجوم الزمالك السابقين على رأسهم طارق يحيى يقودون محاولات للصلح بين رئيس الزمالك وفاروق جعفر.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "لم يبدر مني أي موافقة على الصلح، فأنا لم أخطئ في حق أي شخص من الأساس".

وتابع "كيف يقول طارق يحيى إنه يقترح الصلح بعد أن تم سبه شخصيا من نفس الشخص".

وواصل متما "كيف أقبل بالصلح بعد سب والدتي".