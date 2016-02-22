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مش مشهورة لكن صحية.. استخدمى زيوت الكانولا وعباد الشمس والسمسم فى أكلك

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مش مشهورة لكن صحية.. استخدمى زيوت الكانولا وعباد الشمس والسمسم فى أكلك مش مشهورة لكن صحية.. استخدمى زيوت الكانولا وعباد الشمس والسمسم فى أكلك
أكدت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض النحافة والسمنة، أن زيوت الطعام رخيصة الثمن والمنتشرة فى الأسواق ليست زيوت ذرة كما يعتقد البعض، بل هى زيوت نخيل وجوز هند ضارة بالصحة لاحتوائها على دهون مشبعة، تزيد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

ونصحت أخصائية علاج أمراض النحافة والسمنة باستخدام زيوت معينة يجهلها البعض لأنها صحية للغاية ومفيدة للجسم، وأبرزها:
>• زيت الكانولا لأنه يحتوى على دهون أحادية تتميز بعدم التشبع
>• زيت السمسم لأنه صحى وغنى بالأوميجا 6 والأوميجا 3.
>• زيت عباد الشمس لأنه يحتوى على دهون غير مشبعة وغنى باأوميجا 6 المفيدة لصحة القلب وتعتبر من مضادات الأكسدة وكذلك الأوميجا 3 التى تحسن وظائف القلب والمخ.
>• زيت الذره النظيف ذو الجودة العالية.

وحذرت الدكتورة صفاء من جميع الزيوت التى سبق تسخينها وذلك لأنها تتحول إلى دهون مهدرجة وتشكل خطرًا على صحة الإنسان ناصحة باستخدام زيت عباد الشمس فى القلى لأنه يتحمل درجات الحرارة العالية.

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