ضبط 1443 جوال دقيق قبل تهريبها بمناطق أبيس والعامرية فى الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وإميل عجبان وكيل المديرية، ومحسن عبدالسلام مدير الرقابة بالمديرية، حملة مكبرة فجر اليوم، بإدارة تموين وسط فى قرى أبيس.

وتم تحرير 6 محاضر جنح تصرف فى كميات الدقيق بإجمالى 180 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وتم تسليم المحاضر المحررة إلى قسم محرم بك لقيدها برقم جنح ضد المتهمين لأصحاب المخابز المذكورة.

من جهة أخرى تم تحرير 8 محاضر جنح لعدد من المطاحن المتواجدة بدائرة الإدارة، وذلك لإنتاجهم عينات دقيق بلدى غير مطابق ومخالف للقرار 712 لسنة 87.

من جهة شنت قامت إدارة التموين بالعامرية، حملة تفتيشية، حيث تم تحرير محضر مخالفة لعدد من المخابز قامت بالتصرف فى كميات من الدقيق المدعم بالتهريب، بإجمالى 1263 جوال دقيق، إضافة إلى تحرير 6 محاضر شهادات صحية، 2 محضر إدارة مخابز حرة بدون ترخيص، 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 2 محضر بيع خبز بأزيد من السعر المحدد، 4 محاضر فرق أسعار مستحقة عن مواد بترولية، كما تم الإشراف على توزيع 200 أسطوانة بوتاجاز بمنطقة الناصرية.