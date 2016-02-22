الغرفة التجارية بالبحيرة تلتقى قنصل اليونان لمناقشة المشروعات المشتركة

أكد فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على تكثيف الجهود من أجل تعزيز فرص الاستثمار الأجنبى.

وأضاف أن محافظة البحيرة تتمتع بمقومات مميزة لإقامة المشروعات السياحية والزراعية والصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والقنصل اليونانى بالإسكندرية ايمانويل كاكافيلاكس، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة دمنهور.

وأوضح فتحى مرسى فى تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تبادل الوفود التجارية بين رجال الأعمال المصريين واليونانيين، وكذلك فتح أسواق جديدة باليونان للمصدرين المصريين خاصة فى المجال الزراعى.

وأشار إلى مناقشة فرص الاستثمار اليونانى بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى ورشيد وما تقدمة الدولة من تسهيلات للمستثمرين الجادين.