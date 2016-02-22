أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مكافحة الفساد" بالإسكندرية يُشيد بفصل طالب الأزهر مدعى الفوز بمسابقة القرآن

Google+ Print
"مكافحة الفساد" بالإسكندرية يُشيد بفصل طالب الأزهر مدعى الفوز بمسابقة القرآن "مكافحة الفساد" بالإسكندرية يُشيد بفصل طالب الأزهر مدعى الفوز بمسابقة القرآن
قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد بالإسكندرية، إن قرار فصل الطالب عبد الرحيم عبد الراضى نهائيًا، سبب ارتياحًا لعموم شعب ، الذى تألم كثيرًا لمن ادعى كذبًا وزورًا وبهتانًا فوزه بمسابقة للقرآن الكريم ولم يحفظ لعمامته ولا لأزهره احترامه الواجب عليه كطالب منتسب إليه.

وقد انتهت لجنة مجلس التأديب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط من التحقيق مع الطالب عبد الرحيم عبد الراضى بالفرقة الرابعة، والذى اشتهر مؤخرًا بعد ادعائه الفوز بالمركز الأول بماليزيا فى مسابقة للقرآن الكريم، وتم استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى ماليزيا ومشاركته فى المسابقة العالمية للقرآن، وفوزه بالمركز الأول، وإصدار قرار بفصله نهائيًا من الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "