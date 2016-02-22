"مكافحة الفساد" بالإسكندرية يُشيد بفصل طالب الأزهر مدعى الفوز بمسابقة القرآن

قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد بالإسكندرية، إن قرار فصل الطالب عبد الرحيم عبد الراضى نهائيًا، سبب ارتياحًا لعموم شعب مصر ، الذى تألم كثيرًا لمن ادعى كذبًا وزورًا وبهتانًا فوزه بمسابقة للقرآن الكريم ولم يحفظ لعمامته ولا لأزهره احترامه الواجب عليه كطالب منتسب إليه.

وقد انتهت لجنة مجلس التأديب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط من التحقيق مع الطالب عبد الرحيم عبد الراضى بالفرقة الرابعة، والذى اشتهر مؤخرًا بعد ادعائه الفوز بالمركز الأول بماليزيا فى مسابقة للقرآن الكريم، وتم استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى ماليزيا ومشاركته فى المسابقة العالمية للقرآن، وفوزه بالمركز الأول، وإصدار قرار بفصله نهائيًا من الجامعة.