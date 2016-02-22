زوجة الأمين منصور أبو جبل تطالب الداخلية بإعلان مكان احتجاز زوجها

طالبت جيهان حمدى، زوجة الأمين منصور أبو جبل رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية، وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، بإعلان مكان احتجاز زوجها، المقبوض عليه أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، السبت الماضى.

وأضافت جيهان، فى تصريح صحفى خاص، اليوم الاثنين، أنها لا تعلم الجهة التى تم إيداع زوجها بها بعد القبض عليه، مشيرة إلى أن من حقها أن توكل محامٍ للدفاع عنه، بعد معرفة مكان احتجازه.

وأكدت زوجة أبو جبل، أن الاتهامات التى وجهت إلى زوجها، عارية تمامًا من الصحة، منوهةً بأنه إذا كان "أبو جبل" إخوانيًا كما تم توجيه الاتهامات له، فلماذا أبقت عليه وزارة الداخلية فى عمله حتى الآن.

وأشارت زوجة أبو جبل، إلى أن هناك أنباء وردتها حول وفاة الأمين إسماعيل مختار، وتدهور الحالة الصحية لزوجها، مطالبًة المسئولين بتسليم جثث المتهمين فى حال وفاتهم، أو نفى تلك الأنباء رسميًا وطمأنتهم على أزواجهن المحتجزين.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 7 أمناء ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة، وذكر مصدر أمنى أن من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء، شريف رضا، وإسماعيل مختار، من قوة مرور الشرقية، وتم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة تحرض ضد الدولة وحيازة مواد مخدرة .

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