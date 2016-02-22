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استياء مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة بالزقازيق لتأخر الطبيب

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استياء مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة بالزقازيق لتأخر الطبيب استياء مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة بالزقازيق لتأخر الطبيب
سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد، اليوم الاثنين، بين مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة بالزقازيق، بعد انتظارهم منذ الساعة الثامنة صباحا، بقسم المخ والأعصاب، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، فى انتظار وصول طبيب المخ والأعصاب.

ومن جانبهم قال عدد من المرضى -"جودة طه عبد العال" 86 سنة و"عطية محمد عطية" 67 سنة و"السيد حافظ محمد " 60 سنة- إنهم يعانون معاناة شديدة، من أجل توقيع الكشف عليهم، بقسم المخ والأعصاب بمستشفى المبرة بالزقازيق، وإنهم حصلوا علي موعد للكشف عليهم، بعد 15 يوما من الحجز، وعندما حضروا حسب الموعد المحدد لم يجدوا الطبيب، والمقرر حضوره فى التاسعة صباحا.

فيما سادت حالة من الغضب العام، بين عدد من السيدات بعد تحويلهن بأطفالهن من المدارس للكشف بقسم المخ والأعصاب بالمبرة، وإخبارهن بأن أقصى موعد للحجز والكشف بعد 15 يوما.

وناشد المرضى المسئولين بالتدخل لإنقاذ حياتهم ومراعاة حقهم فى العلاج والحياة الآدامية.

مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة (1)

مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة (2)

مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة (3)

مرضى المخ والأعصاب بمستشفى المبرة (4)
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