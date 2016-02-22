أمن مصر للطيران يضبط 3755 قرصا مخدرا بحوزة راكبة تدعى المرض على كرسى متحرك

نجح أمن شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، من ضبط مهربة تدعى أنها مريضة وتتحرك على كرسى متحرك، حاولت تهريب عدد كبير من الأدوية قبيل سفرها إلى أمريكا.

وصرحت مصادر بالمطار أن عادل دويدار، ضابط الأمن بمصر للطيران أثناء قيامه بالكشف على حقائب راكبة على جهاز EXRAY لرحلة نيويورك، شك فى عبوات دوائية مكتوب عليها فيتامينات وبفتح أحدها تبين أن بداخلها أقراص تشبه الأقراص المخدرة، وعليه قام بفتح العبوات الأخرى تبين أيضا بداخلها نفس الأقراص.

وتم إبلاغ اللواء طارق زكى، رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران، الذى قام باستدعاء السلطات المختصة من الشرطة والحجر الصحى، تم إقرار أنها أقراص مادة الترامادول والتى قدرت بعدد ٣٧٥٥ قرصا، وتم إلغاء سفر الراكبة وتحويلها للنيابة وصرف مكافأة لعادل دويدار لأنه تمكن من ضبط الراكبة قبل صعودها الطائرة مباشرة.