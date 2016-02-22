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عرض الكسندر مكوين يبهر أسبوع لندن للموضة في اليوم الثالث

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الإثنين 22-02-2016 13:56

بهرت المصممة سارة بيرتون حضور عرض الكسندر مكوين Alexander McQueen في أسبوع الموضة في لندن ليلة البارحة حيث قدمت مجموعةً متميزةً.
بدأ العرض بمعاطف وبدل سوداء ساحرة بطبعات ناعمة وأنيقة، انتقل العرض بعد ذلك ليقدم مجموعةً أخاذةً من الفساتين البراقة برداءات طويلة، ثم معاطف شتوية منفوخة بلون كريمي فاتح ومريح، وقدمت المصممة أليس تمبرلي مجموعة Temperley London التي ضمت كذلك مجموعةً أنيقةً من الفساتين البراقة الأنيقة تميزت بقصاتها الناعمة وألوانها الفاتحة.
ولاحظنا حضورًا لافتًا للبدل الرسمية والمعاطف الطويلة في عروض لندن لخريف وشتاء 2016 لليوم الخامس، فجاءت جميع العروض تقريبًا كعرض بول سميث Paul Smith الذي قدم بدلًا بألوان جذابة، وعرض ماري كاترانتزو Mary Katrantzou التي قدمت عرضًا احتفاليًّا لألوان مشوقة وطبعات جذابة.
شاهدي معنا أجمل التصاميم من عروض أسبوع الموضة في لندن، وشاركينا برأيك.

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سيدتي