"سيدتي" ترصد أناقة الشوارع في أسبوع لندن للموضة

في كل موسم لعروض الأزياء العالمية نجد تجمهرًا يسر الناظرين لأنيقات الشوارع اللواتي حرصن على حضور أسبوع الموضة من جميع أنحاء العالم، وقد حرص موقع "سيدتي نت" على أن يرصد لك أحدث الإطلالات من أسبوع الموضة في لندن لتستوحي منها لأناقتك اليومية.

لم تمنع برودة الأجواء اللندنية الحاضرات لعروض أسبوع الموضة من التألق بأجمل الإطلالات فظهرن بتنسيقات عصرية مليئة بالتفاصيل الجذابة في إطلالات Street Style هذا الموسم، نسقن المعاطف الطويلة مع الفساتين والبنطلونات واحتمين من برودة الأجواء بالشالات الثقيلة وقصة الفرو التي كانت حاضرةً في معظم التنسيقات.

"بيربيري" و"ايردم" و"بيراردي" يضيئون اليوم الرابع من أسبوع لندنولم تغفل أنيقات لندن عن ارتداء أحدث تصاميم الإكسسوارات، فشاهدنا أحذيةً بتصاميم لافتة بمنصات مرتفعة وألوان جذابة، وحقائب برزت في إطلالات Street Style بتصاميمها الفريدة والمتميزة، بالإضافة للنظارات الشمسية التي شوهدت بأشكال مختلفة في هذه الإطلالات، ولم تعتمد سيدات لندن الأنيقات أسلوب البساطة في إطلالاتهنّ لهذا الموسم على الأغلب، بل تجرأن على اختيار الطبعات المختلفة والألوان المشرقة التي أضاءت شوارع المدينة بأسلوب عصري فريد.

جمعنا لك في الصور أعلاه بعض التنسيقات التي شوهدت في أسبوع لندن للموضة هذا الموسم، شاهديها وشاركينا برأيك.

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