أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – الزمالك يستقر على ماكليش.. والمدرب غير قلق من ' شخصية مرتضى '

Google+ Print
خبر في الجول – الزمالك يستقر على ماكليش.. والمدرب غير قلق من ' شخصية مرتضى ' خبر في الجول – الزمالك يستقر على ماكليش.. والمدرب غير قلق من ' شخصية مرتضى '

مثلما هي مباراة مصيرية للمصريين، فإنها كذلك لنيجيريا التي غابت عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة مثل الفراعنة.

لا صوت يعلو في نيجيريا الآن فوق صوت النسور الذين هم في أمس الحاجة للفوز على مصر في المواجهتين المقبلتين في شهر مارس بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتحمل المسؤولية نجم النيجيري السابق، صنداي أوليسيه.

نجم بروسيا دورتموند السابق تحدث مع عدد من الصحف النيجيرية عن المواجهة المرتقبة أمام مصر والتي لا تقبل القسمة على إثنين بالنسبة لفريقه.

فالفراعنة يتصدرون المجموعة بـ6 نقاط يليهم نيجيريا (4) ثم تنزانيا (1) ثم تشاد (صفر).

وصاحب المركز الأول فقط هو من سيضمن مكانه في النهائيات التي ستقام العام المقبل بالجابون، أما الوصيف فسينتظر نتائج المجموعات الأخرى من أجل فرصة للتأهل.

وكشف أوليسيه عن دور جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي مع الفريق قائلا:"لابد من مشاركته كلاعب وسط دفاعي مثلما يفعل مدربه جوس هيدينك".

وكان ميكيل أحد عناصر الهجوم مع مدرب النسور السابق ستفان كيتشي وهو ما يراه أوليسيه ليس مناسبا في الفترة الحالية.

وأضاف أوليسيه "اللاعبون الذين سيستدعون هم المستعدين للتضحية مع الفريق، فنحن نواجه مشاكل مادية كبيرة. أريد مقابلة اللاعبين المحترفين كل على حدة".

وتابع "أفكر في السفر لمانشستر من أجل التحدث مع كليتشي إهياناتشو".

وظهر الأخير بشكل طيب مع فريقه مانشستر سيتي فسجل هدفا في الدوري ضد توتنام كما أحرز ثلاثية في مرمى أستون فيلا بدور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن الفراعنة قال أوليسيه لموقع كومبليت سبورتس:"أبحث الآن عن شرائط للفريق من أجل مشاهدتهم عن قرب".

وأضاف "منتخب مصر تحول الآن من فريق يعاني إلى فريق ذو خبرة مع المدرب هيكتور كوبر".

وأتم "نأمل في الفوز عليهم ببركة الرب، ليس لدينا خيار أخر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "