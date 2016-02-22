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خبر في الجول - يول يوقع للأهلي وينتظر حسم طاهر

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خبر في الجول - يول يوقع للأهلي وينتظر حسم طاهر خبر في الجول - يول يوقع للأهلي وينتظر حسم طاهر

اقترب الهولندي مارتن يول أكثر من تولي القيادة الفنية للأهلي، في انتظار الجلسة الأخيرة التي ستجمعه بمحمود طاهر رئيس النادي الأحمر في لندن.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أرسل العقود بالفعل إلى مارتن يول في هولندا، من أجل الحصول على توقيع المدرب المخضرم.

يول وقع بالفعل على عقود رسمية تربطه بالأهلي لموسم ونصف الموسم.

وينص الاتفاق بين الأهلي ويول على اصطحاب مدرب مساعد واحد معه هو مدرب أحمال، على أن يكون باقي أعضاء الجهاز المعاون مصريين.

ولكن هل هذا يعني أن الأمر تم ويول وبات رسميا مدربا للأهلي؟

لا، العقود لازال ينقصها توقيع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، والذي سيجتمع بالمدرب الهولندي غدا الثلاثاء.

وتأجلت الجلسة بين طاهر ويول والتي كان من المقرر أن تتم اليوم، إلى غدا الثلاثاء بسبب تأخر المدرب الهولندي نفسه في السفر من هولندا إلى لندن.

استمع إلى تصريحات يول عن تدريب الأهلي

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فيديو اليوم السابع