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خبر في الجول – الزمالك يستقر على ماكليش.. والمدرب غير قلق من ' شخصية مرتضى '

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خبر في الجول – الزمالك يستقر على ماكليش.. والمدرب غير قلق من ' شخصية مرتضى ' خبر في الجول – الزمالك يستقر على ماكليش.. والمدرب غير قلق من ' شخصية مرتضى '

استقرت اللجنة الفنية للزمالك على أليكس ماكليش مديرا فنيا للفريق. ويبدأ النادي الأبيض في سعيه لحسم التعاقد مع المدرب الاسكتلندي خلال الساعات المقبلة.

وجاء استقرار الزمالك على اسم ماكليش بعد رحلة للجنة شكلها النادي في أوروبا، بين مدريد وإنجلترا وباريس.

قابلت اللجنة عددا من الأسماء أبرزها هاري ريدناب وأليكس ماكليش. كما سعت للاجتماع ببيرند شوستر المدير الفني الألماني، واسطورة الكرة البرازيلية زيكو.

وصرح مصدر مسؤول من الزمالك لـFilGoal.com أن اللجنة استقرت على ماكليش. وستجتمع معه مجددا خلال ساعات لحسم المفاوضات بين الطرفين.

حد أقصى

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يعرض على المدرب الاسكتلندي 900 ألف دولار سنويا، أي 75 ألفا في الشهر.

هذا المبلغ ليس مخصصا لماكليش وحده، بل المدرب الاسكتلندي ومن يرغب الأخير في التعاقد معهم كمساعدين له في الجهاز الفني.

أي أن المبلغ الذي يوفره الزمالك للأجانب القادمين في جهازه الفني يبلغ 900 ألفا، قد تصل إلى مليون دولار سنويا.

ماكليش ومرتضى

خلال اجتماعات لجنة الزمالك مع ماكليش، تطرق النقاش إلى شخصية مرتضى منصور رئيس الزمالك صعبة المراس.

لكن المدرب الاسكتلندي أبدى تفهما لشخصية الرجل، وأكد جاهزيته وقدرته على التعامل مع جميع الأشخاص بشكل محترف.

ماكليش مدرب شهير بقدرته على التكيف مع المتغيرات، وصاحب شخصية قوية بحسب قاعدة بيانات Football Manager التي تتبع تاريخ اللاعبين والمدربين وتقدم تقاريرا عنهم.

تعرف على مميزات وعيوب شخصية ماكليش وفنياته. اضغط هنا.

ماكليش هو اكتشاف أليكس فيرجسون. ويجيد التعامل مع اللاعبين العرب. يمكنك التعرف على رحلته أكثر بالضغط هنا.

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