عبد الحفيظ لـ في الجول: لا نهتم بما يقال عن الأهلي.. الرد سيكون أمام المصري

استنكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي انتقاد المحللين للفريق بعد تعثره في المباراتين الأخيرتين بالتعادل مع طلائع الجيش وغزل المحلة.

وشدد عبد الحفيظ على أن فريقه يصب كامل تركيزه على مواجهة المصري الثلاثاء لكي يواصل الحفاظ على قمة الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب الزمالك، وسيحل ضيفا على المصري في استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

ويسعى الأهلي للفوز بعد فقدانه لـ4 نقاط في مباراتيه الأخيرتين وتقلص الفارق بينه وبين الزمالك إلى 5 نقاط بعدما كان 7.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com:"نحن المتصدرون، أقوى هجوم وأقوى دفاع".

وأضاف "البعض يحاول إثارة البلبلة حول الفريق، يتحدثون عن وجود أزمات ومشاكل".

وتابع "هذه حرب نفسية الغرض منها التأثير بالسلب على الفريق، لا نهتم بهذه الأمور، لا نلقي بالا لما يقال عن الفريق".

وأردف "لدينا مباراة مهمة أمام فريق قوي يحتل مرتبة متقدمة في الترتيب".

وواصل "استعدينا لها بشكل جيد ونأمل في الفوز. كل ما يقال عن الفريق سينتهي إذا انتصرنا".