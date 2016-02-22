عفروتو لـ في الجول: هذا الأمر لا أنساه للقماش

"أجتهد بقوة لكي أعود إلى مستواي المعروف"، هكذا بدأ مصطفى محمود "عفروتو" حديثه حول مستواه الحالي وآماله مع الإسماعيلي.

وقال لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com: "ما أمر به طبيعي، لم ألعب أساسيا سوى مع وصول المدير الفني الحالي خالد القماش خلال الأربع مباريات الأخيرة".

وأضاف "اللعب بالتشكيل الأساسي يرفع من مستوى أي لاعب، ويزيد من ثقته في نفسه، وهذا الأمر لا أنساه للقماش".

وأوضح "هدفي الأساسي في المستقبل هو الانضمام للمنتخب، لن أتعجل الأمر لأن عمري مازال 26 عاما".

وأشار "الإسماعيلي اجتاز ظروفا صعبة، ولم يعد أمامنا سوى التكاتف من الكل سواء مسؤولين أو جهاز أو لاعبين أو جماهير من أجل استمرار الطفرة".

وحقق الدراويش انتصارين متتاليين على المقاولون 1-0 وعلى طلائع الجيش 2-1 ليصعد للمركز السابع بـ28 نقطة .

وأتم "هدف اللاعبين حاليا هو دخول المربع الذهبي حتى تتناسب مكانة الفريق مع مركزه في الدوري".