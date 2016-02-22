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الخارجية الفرنسية: وقوفنا بجانب لبنان ضمن استراتيجيتنا فى الشرق الأوسط

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الخارجية الفرنسية: وقوفنا بجانب لبنان ضمن استراتيجيتنا فى الشرق الأوسط الخارجية الفرنسية: وقوفنا بجانب لبنان ضمن استراتيجيتنا فى الشرق الأوسط

>قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن إلتزام فرنسا بالوقوف إلى جانب لبنان لحمايته من تداعيات الأوضاع فى المنطقة يأتى ضمن استراتيجيتها فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الإثنين الخارجية الفرنسية ردا على سؤال حول موقف فرنسا من قرار المملكة العربية بإلغاء منحة تسليح الجيش اللبنانى.

وأشار نادال إلى أن البرنامج الممول من السعودية يهدف الى المساهمة فى تزويد الجيش الوطنى اللبنانى بالمعدات العسكرية حتى يتمكن من حماية البلاد بكل إستقلالية.
>وأختتم المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قائلا بأن بلاده ستواصل الحوار مع السلطات السعودية واللبنانية لبلوغ هذا الهدف.

وكانت السعودية قد قررت الجمعة الماضية وقف مساعدتها لتمويل الجيش اللبنانى وقوة الأمن الداخلى اللبنانى "نظرا للمواقف اللبنانية التى لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين"، حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية، وذلك على خلفية الصراع بين الرياض وطهران ومشاركة حزب الله اللبنانى فى الحرب الدائرة فى سوريا الى جانب قوات حكومة الرئيس بشار الأسد.

ويذكر أنه وفى نهاية العام 2013 أعلن عن تقديم هبة سعودية إلى لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يتم بها شراء أسلحة من فرنسا. وتسلم لبنان دفعة على الأقل من هذه الهبة. ثم أعلنت فى وقت لاحق عن هبة أخرى بقيمة مليار دولار إلى قوى الأمن الداخلى.
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مصر 365

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