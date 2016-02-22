السعودية: المناورات العسكرية ستعزز العلاقات العسكرية بين الدول الإسلامية

>تجرى حاليا أكبر تدريبات عسكرية على الإطلاق فى الشرق الأوسط وقالت السعودية الدولة المضيفة للمناورات اليوم الاثنين إن من شأنها تعزيز التعاون بين 20 دولة مسلمة تشارك فيها فى وقت تسعى فيه المملكة لكبح النفوذ المتنامى لمنافستها الإقليمية إيران.

ويشارك فى مناورات "رعد الشمال" التى بدأت يوم 14 فبراير وتستمر حتى العاشر من مارس آذار أكثر من 150 ألف جندى من دول الخليج العربية ومصر والمغرب وباكستان وبنجلادش والأردن والسودان والسنغال.

وقال مجلس الوزراء السعودى فى بيان إنه يأمل "أن تحقق تلك المناورات ما تم تحديده من أهداف فى تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق العسكري."

وأشاد البيان كذلك "بمراحل الاستعداد والإمكانات الإدارية والتموينية التى وفرتها الجهات المعنية لإنجاح مناورات" رعد الشمال "التى تعد أكبر تدريبات عسكرية يشهدها تاريخ منطقة الشرق الأوسط".

وتشعر السعودية بالقلق من تنامى النفوذ الإقليمى لإيران التى خرجت لتوها من سنوات من العزلة بسبب عقوبات اقتصادية دولية رفعت بموجب اتفاق دولى بشأن برنامجها النووي.

والرياض التى تسهم بأكبر عدد من القوات فى المناورات قلقة أيضا من تراجع دور حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة فى المنطقة وتسعى لبناء تحالفات عسكرية بديلة لمواجهة إيران.

وتقود السعودية تحالفا من دول إسلامية تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى حرب فى اليمن المجاور وتقول إنها ستسهم بقوات إذا قادت واشنطن عمليات برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا.

والحرب التى تقودها المملكة فى اليمن- بهدف إعادة تنصيب الحكومة التى أطاحت بها قوات الحوثى المتحالفة مع إيران- جزء من جهود أكثر حسما تقوم بها الرياض منذ العام الماضى لمواجهة نفوذ طهران.

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