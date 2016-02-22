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الخارجية الأمريكية تدين هجمات تنظيم "داعش" فى سوريا

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الخارجية الأمريكية تدين هجمات تنظيم "داعش" فى سوريا الخارجية الأمريكية تدين هجمات تنظيم "داعش" فى سوريا

>قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدين هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا أمس الأحد وذلك فيما توصلت واشنطن لاتفاق مؤقت مع موسكو على وقف القتال فى البلاد.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان إن عدة تفجيرات فى جنوب دمشق أسفرت عن مقتل 87 شخصا على الأقل أمس الأحد. وأضاف المرصد أن تفجير سيارتين ملغومتين فى مدينة حمص أودى بحياة 59 على الأقل.

وقال مايكل تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فى البيان إن الولايات المتحدة ملتزمة بالسعى وراء انتقال سياسى فى سوريا ودعا كل الأطراف للبدء فى وقف تصعيد الحرب الأهلية.
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