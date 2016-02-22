أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نيويورك تايمز: "داعش ليبيا" يجذب عناصر جديدة من دول أفريقية

Google+ Print
نيويورك تايمز: "داعش ليبيا" يجذب عناصر جديدة من دول أفريقية نيويورك تايمز: "داعش ليبيا" يجذب عناصر جديدة من دول أفريقية
قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، إن فرع تنظيم داعش فى ليبيا يتوسع بقوة فى القارة الأفريقية جاذبا عناصر جديدة من دول مثل السنغال، مما يجبر السلطات الأفريقية وحلفاءها فى الغرب على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة التهديد المتصاعد بوتيرة سريعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الاثنين، عن مسئولين غربيين قولهم، إن الضربات الجوية الأمريكية شمال غرب ليبيا، التى استهدفت معسكر تدريب لعناصر التدريب الإرهابى، الجمعة الماضية، تؤكد هذه المشكلة.

ويقول المسئولون إن عناصر التنظيم الإرهابى الذين لقوا حتفهم فى الغارة، والذين يتجاوز عددهم الثلاثين، تم تجنيدهم من تونس وبلدان أفريقية أخرى، وكان يعتقد أنهم يتلقون تدريبيات لشن هجوم ضد أهداف غربية.

وعلى الرغم من أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، تقول إن عدد مقاتلى تنظيم داعش فى سوريا والعراق تراجع لحوالى 25 ألف مقارنة بأكثر من 31 ألف العام الماضى، بسبب الحملة الجوية التى تقودها الولايات المتحدة، فإن صفوف التنظيم فى ليبيا تضاعف فى الفترة نفسها ليصل لحوالى 6 آلاف و500 مقاتل.

وتقول الصحيفة إن أكثر من 10 مسئولين أمريكيين ومسئولين حلفاء تحدثوا، شريطة عدم ذكر أسمائهم، عن تزايد القلق لديهم بشأن توسع التنظيم فى الأراضى الليبية وأنحاء أفريقيا.

وتضيف أن قادة داعش فى سوريا يبلغون المجندين الجدد من دول مثل السنغال وتشاد بالسفر شمالا إلى ليبيا، فضلا عن غيرهم ممن يتدفقون عبر السودان فى شرق أفريقيا، ويشير مسئولو الاستخبارات الأمريكية إلى أن هدف التنظيم الإرهابى حاليا هو إقامة خلافة جديدة فى ليبيا وهناك علامات حاليا على محاولة ذلك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365