بالصور.. كيرى يلتقى أبو مازن ويؤكد التزام أمريكا بإيجاد حل للشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى عمان، وبحثا خلال اللقاء التوتر الراهن فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك فى محيط مسجد الأقصى.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الاثنين، صورا من اللقاء، مغردين بأبرز ما جاء فى المحادثات والتى تضمنت تشديد كيرى على التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل دائم للمشكلة الشرق أوسطية.

ودعا كيرى بحسب التغريدات التى نشرها الحساب إلى ضبط النفس ووقف استخدام العنف وجاء فيها "دعا الوزير كيرى خلال لقائه مع الرئيس الفلسطينى إلى ضبط النفس ووقف استخدام العنف والخطاب المؤجج للمشاعر"،"أكد الوزير كيرى خلال لقائه مع الرئيس الفلسطينى على التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل دائم للمشكلة الشرق أوسطية بين الطرفين."

وأكد وزير الخارجية الأمريكى على استمرار سريان السياسة الأمريكية بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.



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