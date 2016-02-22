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بالصور.. كيرى يلتقى أبو مازن ويؤكد التزام أمريكا بإيجاد حل للشرق الأوسط

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بالصور.. كيرى يلتقى أبو مازن ويؤكد التزام أمريكا بإيجاد حل للشرق الأوسط بالصور.. كيرى يلتقى أبو مازن ويؤكد التزام أمريكا بإيجاد حل للشرق الأوسط
التقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى عمان، وبحثا خلال اللقاء التوتر الراهن فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك فى محيط مسجد الأقصى.

جون كيرى ، الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، ابو مازن، الخارجية الأمريكية، الشرق الاوسط، فلسطين (4)

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الاثنين، صورا من اللقاء، مغردين بأبرز ما جاء فى المحادثات والتى تضمنت تشديد كيرى على التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل دائم للمشكلة الشرق أوسطية.

جون كيرى ، الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، ابو مازن، الخارجية الأمريكية، الشرق الاوسط، فلسطين (5)

ودعا كيرى بحسب التغريدات التى نشرها الحساب إلى ضبط النفس ووقف استخدام العنف وجاء فيها "دعا الوزير كيرى خلال لقائه مع الرئيس الفلسطينى إلى ضبط النفس ووقف استخدام العنف والخطاب المؤجج للمشاعر"،"أكد الوزير كيرى خلال لقائه مع الرئيس الفلسطينى على التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل دائم للمشكلة الشرق أوسطية بين الطرفين."

وأكد وزير الخارجية الأمريكى على استمرار سريان السياسة الأمريكية بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

جون كيرى ، الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، ابو مازن، الخارجية الأمريكية، الشرق الاوسط، فلسطين (1)

جون كيرى ، الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، ابو مازن، الخارجية الأمريكية، الشرق الاوسط، فلسطين (2)

جون كيرى ، الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، ابو مازن، الخارجية الأمريكية، الشرق الاوسط، فلسطين (3)
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