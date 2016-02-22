قانونيون عن «تحية قاضٍ لرد اعتبار نساء الصعيد»: «خطأ مهني لا يخالف القانون»

كتبت – نانيس البيلي

خصص المستشار سمير سكر، رئيس محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، افنتاحية جلسة محكمة العجوزة بمقر محكمة شمال الجيزة اﻻبتدائية، لرد اﻻعتبار لنساء مصر عامة ونساء الصعيد خاصة، بعدما تطاول عليهم “تيمور السبكي” مالك صفحة “يوميات زوج مطحون” عبر “فيسبوك”، واتهامهم بأكاذيب باطلة، وطلب القاضي من القاعه الوقوف احترامًا لنساء مصر، مضيفًا “كنت أنتوى أن أقدم مذكرة ضد هذا الشخص إﻻ أننى علمت أنه في يد العدالة اﻵن لينال جزاءه عما ارتكب من جريمة نكراء.

واختلف خبراء القانون حول تصرف القاضي وتعليقه على إحدى القضايا العامة وهو يجلس على منصة القضاء، فيؤكد أحد المستشارين السابقين أنه “خطأ مهني جسيم”، بينما يرى أحد الفقهاء الدستوريين أنه “يجوز”، ويقول قانوني آخر إنه “غير ملائم”.

مستشار بقضايا الدولة: “خطأً مهنيًا جسيمًا وخروج على أدب القاضي”

يقول المستشار حمدي الشيوي، القاضي السابق بهيئة قضايا الدولة، إنه لايجوز للقاضي قانونًا أن يتطرق إلى أمر آخر غير متصل بالقضايا المنظورة أمامه، مؤكداً أن ماوقع من القاضي بتعليقه على موضوع “إهانة أحد الأشخاص لنساء الصعيد” يعتبر “خطأً مهنيًا جسيمًا” و”خروج على أدب القاضي” لأنه جلس على منصة القضاء.

وأضاف “الشيوي”، في تصريحات لـ«ONA»، أنه يمكن للقاضي التعليق على الموضوعات العامة ولكن خارج المحكمة في لقاء صحفي أو مقابلة تليفزيونية، مشدداً على أن القاضي على المنصة ليس له إلا قول “فتحت الجلسة” ثم يبدأ مباشرةً في نظر القضايا.

وأوضح المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة، أن تعليق القاضي على موضوعات عامة خلال نظره للقضايا داخل المحكمة “خطأ ليس له عقوبة”، متابعًا “يمكن للتفتيش القضائي أن يوجه تنبيه له فقط”، مشيراً إلى أنه لايذكر وقائع مماثلة لما حدث في القضاء المصري.

وأشار “الشيوي” إلى أنه ليس في الجلسات التي ينظر فيها القاضي القضايا مايسمى بـ”افتتاحية الجلسة”، متابعاً: ولكن حين يجلس القاضي على المنصة بفتتح جلسته بنظر القضايا فيقول (بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة)”.

فقيه دستوري : “يجوز”

ويختلف معه عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، فيقول إنه “طالما الموضوع ليس له علاقة بالقضية التي ينظرها، (يجوز) للقاضي أن يعلق عليه لأنها قضية عامة”.

عميد حقوق القاهرة : ”غير ملائم”

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إنه “غير ملائم” أن يعلق القاضي وهو جالس على المنصة، على إحدى القضايا أو الموضوعات التي ليس لهاعلاقة بموضوع القضية التي ينظرها ولكنه “يجوز”، مضيفًا “لكن بخصوص القضية التي ينظرها، من المحظور أن يعلق عليها أو يبدي رأيه فيها”.

وأضاف “كبيش”، في تصريحات لـ«ONA»، أن التفتيش القضائي في هذه الحجالة يمكن أن يوجه للقاضي ماسمى بـ” تنبيه”، مشيراً إلى أن التفتيش القضائي “يتعامل مع قضاه لم يصلوا إلى درجة مستشارين”.