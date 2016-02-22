وزير التعليم العالى يفتتح منتدى البحوث الطبية بأسوان

أفتتح الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، منتدى البحوث الطبية والرعاية الصحية بين الجامعات المصرية والبريطانية وذلك بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، وجون كاسن، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب بامبريال كوليدج ومؤسس مركز يعقوب للقلب.

يأتي ذلك في ضوء اتفاقية التعاون التي وقعت بين حكومتي مصر والمملكة المتحدة أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا نوفمبر 2015 والاجتماع الذي عقد بلندن في يناير 2016 لمتابعة أعمال اللجنة المصرية البريطانية المشتركة للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم الاتفاق على أن يكون عام 2016 هو العام المصري البريطاني للتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع.

وناقش المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والبحوث الطبية المشتركة بين الجانبين المصري والبريطانى، وحاضر في الندوة كل من ديفيد نيكلسون، رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة السابق، والدكتورة ماريا بيكر، رئيس الجمعية الملكية للممارس العام، ويعقب ذلك مجموعة من المحاضرات عن نظم الخدمات الصحية وأساليب تمويلها يلقيها الدكتور جيان لوكا فونتانا الأستاذ بامبريال كولدج لندن، والدكتور مجدى إسحاق، رئيس الجمعية الطبية المصرية في بريطانيا .