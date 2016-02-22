هبوط الذهب مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مما أدى إلى هبوط أسعار الذهب، بعد أن ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن انتاج النفط الصخري الأمريكي سينخفض خلال العامين الحالي والمقبل، ما قد يقود لتقليص التخمة التي هوت بأسعار الخام لأقل مستوى فيما يزيد عن عقد.

كما لقيت الأسعار دعمًا من تعافي أسعار الأسهم العالمية وهبوط عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر خام برنت الدولي 1.05 دولار ما يوازي 3.2 في المئة إلى 34.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش في حين ارتفعت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 30 دولارا للبرميل بزيادة 1.01 دولار ما يوازي 3.4 في المئة إلى 30.65 دولار للبرميل.

وتكهنت الوكالة في توقعاتها متوسطة الأجل بأن ينخفض انتاج الخام الصخري الأمريكي بواقع 600 ألف برميل يوميا العام الجاري و200 ألف برميل أخرى في العام المقبل.

ودعم ذلك بيانات صدرت في نهاية الاسبوع الماضي أظهرت انخفاض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ ديسمبر 2009.

كما تعافت أسواق الأسهم يوم الاثنين معززة مكاسب الاسبوع الماضي لتسود أسواق السلع الأولية أجواء أكثر تفاؤلا.

على الرغم من الارتفاع الذي شهدته الأسعار، قال محللون إن أوضاع السوق ما زالت ضعيفة لا سيما ان الطلب يتباطأ.

وقال بنك مورجان ستانلي “التراجع الحاد لوتيرة نمو الطلب في الأشهر الأخيرة (لا سيما البنزين) عامل رئيسي في توقعاتنا لمزيد من الهبوط والحاجة لفترة أطول حتى يعود التوازن للسوق.”

وتوقعت الوكالة ان سوق النفط ستبدأ في استعادة توازنها في 2017.