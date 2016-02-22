«شوبير»:«مارتن يول»مديرًا فنيًا للنادي الأهلي .. والمدرب يتواصل مع«ميدو»و«غالي»

قاد مارتن يول عدة فرق قام بتدريبها ولعل أبرزها قيادته فريق توتنام الإنجليزي والذي قاده لمدة أربع سنوات ونجح فى إنهاء الموسم الأول فى المركز التاسع ثم فى الموسم التالي قاد الفريق لكأس الإتحاد الإنجليزي، ووصل مارتن يول مع توتنام إلي ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي وربع نهائي كأس الإتحاد الأوربي ولكنه خسر فى النهاية .

بعد تدريب توتنام إتجه يول لتدريب فريق هامبورج وأنهي موسمه الأول والأخير مع الفريق خامسا وتأهل للدوري الأوربي .

ودرب مارتن يول فريق أياكس ثم درب فولام فى موسم 2011/2012 .

ويعاني مارتن يومل من العمل تحت ضغوطات وهي التي ربما يواجهها مع الاهلي الذي يحتاج للفوز دوما .

وأكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للزمالك وحسام غالي، كابتن النادي الأهلي الحالي عن تلقيهم إتصالا هاتفيا من مارتن يول يسأل عن أحوال مصر، وأكد غالي أنه طمأن يول عن أحوال مصر بينما أكد ميدو ليول أنه يمكنه النجاح فى الاهلي تحت إدارة محترفة .

يبدو أن إجتماعا سيجمع بين محمود طاهر، رئيس النادي الاهلي ومارتن يول فى لندن من اجل الإتفاق على الخطوط النهائية للتعاقد مع الاهلي قبل توقيع العقود الرسمية وعلم مصر فايف أنه قد يمتد التعاقد مع يول لموسم ونصف، وإن كانت المفاوضات حاليا حول المقابل المادي حيث يصر مارتن يول على الحصول على مليوني يورو فى الموسم بينما يتفاوض طاهر حول مليون ونصف المليون يورو سنويا وربما يتحمل الراتب من رجال أعمال النادي الأهلي .