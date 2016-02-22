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مارتينو: ليس من المفترض أن يكون ميسي هو منقذ الأرجنتين دائما

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مارتينو: ليس من المفترض أن يكون ميسي هو منقذ الأرجنتين دائما مارتينو: ليس من المفترض أن يكون ميسي هو منقذ الأرجنتين دائما

دافع جيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين عن لاعبه ليونيل ميسي الذي يتعرض لانتقادات دائما عندما يحين موعد ارتدائه لقميص .

ويقارن الكثيرون أداء أفضل لاعب في العالم مع برشلونة بمستواه مع الأرجنتين التي تستعد لخوض غمار كوبا أمريكا الصيف المقبل في أمريكا.

وقال مارتينو لقناة تي واي سي سبورتس:"ميسي لا يمكنه أن يكون المنقذ دائما".

وأضاف "من المفترض أن يساعده الفريق".

وخسرت الأرجنتين نهائي كوبا أمريكا الأخير العام الماضي بركلات الترجيح ضد المضيفة تشيلي بعد عام من هزيمتها في نهائي كأس العالم أمام ألمانيا بهدف دون رد سجل في الوقت الإضافي.

وأوقعت القرعة الألباسيليستي في مواجهة تشيلي وبوليفيا وبنما بالمجموعة الرابعة من كوبا أمريكا 2016 التي ستنطلق يونيو المقبل.

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