فينجر: علينا أن نجد طريقة ما لإيقاف برشلونة

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إنه يبحث عن طريقة ما لإيقاف خصمه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما بدوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على أرسنال بملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وصرح المدرب الفرنسي للصحفيين "علينا أن نحلل ما سنفعله ونقوم بإيقاف برشلونة بطريقة جماعية لأن الفريق يمتلك مهارات فردية ممتازة".

وتابع "حاولت ضم لويس سواريز في الماضي وليس الآن، علينا أن نوقفه يوم الثلاثاء المقبل".

وأثنى مدرب المدفعجية على ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي وسواريز ونيما ردا سيلفا قائلا:"تجمعهم صداقة رائعة أعتقد أنها جزء من موهبتهم، لديهم تفاهم رائع في الملعب".

واستدرك "لقد سمعت تصريح كريستيانو رونالدو حول ميسي وتمريره ركلة الجزاء لسواريز لكي يصبح هداف الدوري".

وأضاف المدرب الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة عام 2006 "حينما ترى لاعبا مثل ميسي يمكنه أن يسجل هدفه الـ300 ويعطي الكرة لسواريز هذا يلخص كل الأمر هنا".

"يبدو دائما أن الأمر ممتعا للثلاثي أن يلعبوا معا. ميسي ونيمار وسواريز يلعبون من دون أية ضغوط لأنهم يعلمون أن الأمور سهلة حاليا".