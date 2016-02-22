سباليتي يكشف سبب استبعاده لتوتي

كشف لوتشيانو سباليتي مدرب روما عن سر استبعاده لفرانشيسكو توتي قائد الفريق قبل مواجهة باليرمو بالدوري الأحد.

وكان سباليتي قد قرر استبعاد قائد فريقه قبل مواجهة باليرمو ضمن منافسات الجولة الـ26 والتي فاز بها الذئاب بنتيجة 5-0.

وصرح سباليتي لشبكة "ميدياست" عقب اللقاء "ما حدث مع توتي أصبح من الماضي الآن، لقد جاء لمساندتنا ومشاهدة اللقاء، وذهب لغرفة الملابس وشكر اللاعبين لما قدموه".

وعن سبب استبعاده لقائد الذئاب قال:"لقد كانت لحظة غضب، حينما يدلي لاعب كبير مثله بتصريحات مثلما فعل، فإنه ليس أمرا عاديا يمكن أن يمر مرور الكرام".

"كنت سأشركه ضد باليرمو، وقلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ذلك، وإن لعبنا المباراة ولم نشركه حينها يمكنه أن ينتقدني كيفما يشاء، وبناء على ما صرح به شعرت بالخوف على اللاعبين من تشتيت انتباههم".

وأضاف مدرب زينيت سان بطرسبرج السابق "لقد طلبت منه كأب أن يتفهم الأمر، هناك قواعد ربما تكون غير طبيعية لكن هكذا تتم الأمور هنا".

واستدرك "نعم هو بطل حقيقي لروما وعلي أن أحترمه، لكن أيضا يجب أن أحترم بقية اللاعبين في الفريق وإلا لاعب آخر سيعقد مؤتمرا صحفيا ويقول ما يشاء في أي مرحلة من الموسم، هذه هي الطريقة التي أعمل بها".

وكان توتي قد صرح في وقت سابق أنه غاضب من قلة مشاركاته مع روما بالإضافة إلى أنه ينتظر من جيمس بالوتا رئيس النادي فتح مفاوضات تجديد عقده مع الذئاب وهو ما أغضب سباليتي.