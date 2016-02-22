يوفنتوس: تعاملنا مع ديل بييرو بطريقة أفضل مما يفعل روما مع توتي

أوضح جوسيبي ماروتا مدير يوفنتوس التنفيذي أن فريقه تعامل بطريقة مختلفة وواضحة مع أليساندرو ديل بييرو عكس ما يفعل روما الآن مع فرانشيسكو توتي.

وكان توتي قد صرح في وقت سابق أنه يرغب في المشاركة مع روما وطالب جيمس بالوتا رئيس النادي بتجديد عقده ليستبعده المدرب لوسيانو سباليتي على خلفية تلك التصريحات.

وتحدث ماروتا لقناة "راي سبورت" الإيطالية قائلا: "إن ما يحدث حاليا دليل على أن روما لا يتعامل مع الوضع بطريقة جيدة، وحاليا هم في موقف محرج للغاية".

وتابع مدير البيانكونيري "يمكنني أن أستشهد بما حدث مع ديل بييرو الذي لازال أيقونة لكرة القدم وأسطورة فريقنا".

واستدرك "حينما انتهى عقده جددنا له عاما إضافيا، والرئيس كان واضحا في اجتماع الملاك في أكتوبر في ذلك الوقت وبعد أشهر قليلة كان رحليه".

واستطرد بيبي "هكذا تعاملنا مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة، وفزنا بالدوري مع مدرب جديد وقدم ديل بييرو الشكر للجماهير".

واختتم ماروتا تصريحاته قائلا: "كنا واضحين تماما، أعتقد في اللحظة الحالية سأذكر الجميع بما كتب على شعار نادي بروندبي الدانماركي: لا أحد فوق النادي".

وكان يوفنتوس قد أعلن في 18 أكتوبر عام 2011 أن ذلك هو الموسم الأخير لديل بييرو مع ناديه وفي ذلك الموسم كان بديلا ورحل إلى فريق سيدني الأسترالي بعد أن فاز مع البيانكونيري بـ18 لقبا.