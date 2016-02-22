بالفيديو – تيفيز يصيب حارسا في فكه.. ويتسبب في غيابه لشهر ونصف

سيغيب إيزيكيل أونساين حارس مرمى نويلز أولد بويز لمدة تزيد عن 45 يوما بعدما أصابه كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز إثر اصطدامهما.

ووقعت الحادثة ليلة السبت الماضي خلال المباراة التي فاز بها فريق بوكا جونيورز بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الأرجنتيني، فخلال آخر دقيقة في الشوط الأول انفرد تيفيز بالحارس صاحب الـ20 عاما واصطدمت قدمه عن طريق الخطأ بأونساين.

وارتطمت قدم تيفيز اليسرى بفك الحارس الشاب وأثناء الحادثة كانت النتيجة 3-0 لصالح بوكا جونيورز وتم استبدال الحارس، وحسب تقرير نشرته "بيزنس ستاندرد" فإن إيزيكيل قد خضع لجراحة سيغيب على إثرها مدة شهر ونصف.

وتأتي إصابة أونساين في وقت صعب بالنسبة لفريق نويلز إذ أنه في وقت سابق قد تمت إقالة المدرب لوكاس بيرناردي بعد الخسارة بنتيجة 2-0 من سنترال في الأسبوع الماضي.

ويحتل بوكا جونيورز حاليا المركز الرابع برصيد 7 نقاط وفارق 3 نقاط عن أتلتيكو توكومان المتصدر في حين أن نويلز أولد بويز يحتل المركز الـ9 برصيد 3 نقاط.