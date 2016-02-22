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تحرير 35 محضرا تموينيا فى حملة بطور سيناء

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تحرير 35 محضرا تموينيا فى حملة بطور سيناء تحرير 35 محضرا تموينيا فى حملة بطور سيناء
شنت مديرية والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، حملة على مدينة بطور سيناء للاطمئنان على الالتزام بالقرارات التموينية من عدمه وضبط الأسعار.

وقال المهندس علاء الدين خريبة وكيل وزارة التموين بالمحافظة اليوم الاثنين، فى تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محاضر تموينية بواقع 16 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية التموينية لمخبر بلدى و2 محضر تهريب دقيق مدعم و2 محضر كسر رصيد مواد بترولية بالمحطات و8 محاضر بيع زبدة مجهولة المصدر، 2 محضر سلع مجهولة المصدر وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأوضح خريبة أن الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور الوزير بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية العامة والمخابز ومحطات الوقود وتعبئة البوتاجاز وكذا مستودعاتها والبقالين التموينيين بالمحافظة.

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مصر 365

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