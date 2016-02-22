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حبس شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على رئيس محكمة فى الهرم بسبب ركن سيارة

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حبس شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على رئيس محكمة فى الهرم بسبب ركن سيارة حبس شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على رئيس محكمة فى الهرم بسبب ركن سيارة
أمر المستشار حازم ممتاز رئيس نيابة الهرم بحبس صاحب شركة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتشاجر والاعتداء على رئيس محكمة وشقيقه ونجله بسبب الخلاف على ركن سيارة.

وكشفت تحقيقات بيشوى مراد وكيل أول النيابة أن نجل المستشار "طالب" ركن سيارته أمام العقار الذى يقيم به، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين صاحب الشركة الذى يقيم بذات العقار، وتدخل شقيق صاحب الشركة ووالد الطالب "رئيس المحكمة" وشقيقه ونشبت بينهم مشاجرة، حيث اعتدى صاحب الشركة وشقيقه على رئيس المحكمة ونجله وشقيقه بالضرب، مما أسفر عن إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين واستدعاء المجنى عليهم لسماع أقوالهم، حيث تقدم رئيس المحكمة بمذكرة رسمية إلى النيابة تتضمن أقواله فى الواقعة.
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