إخلاء سبيل محاسب وسائق بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامهما بفعل فاضح

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة، بإخلاء سبيل كل من "أ.ح" 57 سنة سائق، وآخر يعمل محاسبا بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامها بفعل فاضح فى الطريق العام وتعاطى مواد المخدرة.

اعترف المتهمان فى التحقيقات التى أجراها بيشوى نصرالله وكيل أول النيابة بارتكابهما الوقائع محل الاتهام، وقال المتهم الأول والذى يعمل محاسبا أنه يعانى من مرض نفسى بسبب تعرضه لواقعة اعتداء جنسى وهو صغير دفعته لهذا الطريق، وأنه حاول العلاج ولكنه فشل، واعترف السائق بما نسب إليه من اتهامات وأن المحاسب أقنعه بذلك بعدما شاهدا معاً "فيلم أباحى".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهمين داخل سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى، اثناء ممارستهما الرذيلة، وبحوزتهما مواد مخدرة ومنشطات جنسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلا للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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